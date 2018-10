Tá na hora de brincar

Flavia Kurotori

04/10/2018 | 07:12



Quem ainda não programou atividade para o Dia das Crianças, comemorado no dia 12, pode aproveitar opções a até 90 quilômetros do Grande ABC. As atrações prometem entreter não apenas os pequenos, mas toda a família.

O Hopi Hari, em Vinhedo (a 90 quilômetros de Santo André), é o maior parque de diversões da América Latina. As instalações contam com áreas temáticas que, além dos brinquedos famosos, como a Montezum, oferecem shows e experiência com personagens Looney Tunes e Liga da Justiça.

O ingresso individual custa de R$ 129,90, R$ 219,90 para duas pessoas e R$ 299,90 para três pessoas, com Hora do Horror inclusa. É necessário adquirí-lo com antecedência no site www.hopihari.com.br.

Em Atibaia (a 89 quilômetros de Santo André), o Expresso Kids reúne diversas atividades, tais como escola de circo, oficinas de arte, arvorismo, contato com animais na minifazenda e andar a cavalo ou de charrete. Porém, o grande atrativo é o passeio de locomotiva do século 19, que parte da Estação Atibaia com destino à Estação Natureza, onde estão todas as atrações.

O percurso dura cerca de sete minutos e totaliza 2,5 quilômetros. As estações, que formam espécie de museu ferroviário a céu aberto, ficam em área verde de 220 mil m². Ingressos custam R$ 55 para adultos e, R$ 75, crianças, sendo recomendada compra antecipada. Algumas atrações têm custo extra. Mais informações em www.expressokids.com.br. O evento, realizado em três meses do ano, maio, julho e outubro, nesta edição ocorre nos dias 6, 12, 13 e 14.

O Ski Mountain Park, em São Roque (também há 89 quilômetros de Santo André), oferece experiência de esquiar ou praticar snowboard em pistas de polietileno que dão impressão de estar deslizando na neve.

Embora atração seja para crianças a partir de 7 anos, há opções como arvorismo, torre de escalada e playground para os pequenos de até 4 anos. Importante destacar que todas as atividades são pagas individualmente e variam de R$ 15 (playground) a R$ 80 (snowboard ou esqui para adultos, por uma hora). Mais informações em: www.skipark.com.br.

Legado do antigo parque de diversões Playcenter, o Playcenter Family, no shopping Aricanduva, na Capital, propõe diversão em parque indoor. Com maioria das atrações para pessoas com mais de 1,30 metro de altura, promete agradar crianças de 4 a 14 anos.

Além dos tradicionais barco pirata, torre e carrinho de bate-bate, há jogos arcade e espaço playground com escorregador, piscina de bolinhas e túneis para as crianças menores. As atrações são pagas por meio do Playcard, cartão recarregável cujos créditos não expiram, e custam entre R$ 0,90 e R$ 20.

No shopping SP Market, também na Capital, o Parque da Mônica dispõe de brinquedos como carrossel, escalada, pescaria e montanha-russa inspirados nos personagens das histórias em quadrinhos de Mauricio de Sousa. Crianças a partir de 70 centímetros de altura podem aproveitar as atrações.

O ingresso custa R$ 154 para adultos e R$ 77 para crianças de até 12 anos. Para mais detalhes, basta acessar: www.parquedamonica.com.br.



Ainda dá tempo

BEACH HOTÉIS

ONDE: Praias de Maresias, Cambury e Juquehy, no Litoral Norte de São Paulo

QUANTO: Cinco parcelas de R$ 405 por pessoa, dos dias 11 a 14

ATRAÇÕES: Experiência com cauda de sereia nas piscinas dos hotéis, recreação e teatro dos bichos

MAIS INFORMAÇÕES: www.beachhoteis.com.br

HOTEL AREIA QUE CANTA

ONDE: Brotas, no Interior de São Paulo

QUANTO: A partir de três parcelas de R$ 987 para duas pessoas, por quatro dias e três noites

ATRAÇÕES: Horta orgânica, prainha do lago, passeio de trator, passeio de charrete, ordenha de vaca, passeio a cavalo, entre outras

MAIS INFORMAÇÕES: www.areiaquecanta.com.br

BOURBON ATIBAIA CONVENTION & SPA RESORT

ONDE: Atibaia, no Interior de São Paulo

QUANTO: R$ 2.488 por pessoa, dos dias 12 a 14

ATRAÇÕES: Espaço temático Turma da Mônica, piscinas, restaurante internacional

e quadra de tênis

MAIS INFORMAÇÕES: www.bourbon.com.br