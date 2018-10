São Caetano perde pela primeira vez na Copa Paulista

Anderson Fattori

03/10/2018 | 21:56



O São Caetano perdeu pela primeira vez na Copa Paulista. Nesta noite, em pleno Anacleto Campanella, o time foi surpreendido pelo Votuporanguense, que com gol de Bruno Baio, aos 38 minutos do segundo tempo, venceu por 1 a 0 e quebrou série invicta que já durava 13 partidas.



Para piorar, o resultado jogou o Azulão para a lanterna do Grupo 7, com apenas um ponto. O Votuporanguense, subiu para a vice-liderança, com três. Em primeiro está o Atibaia, que empatou por 0 a 0 com o Rio Claro, foi a quatro.



Agora o São Caetano volta a campo na segunda-feira, contra o Atibaia, em Indaiatuba, onde a equipe do Interior manda suas partidas.