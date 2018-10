Santo André perde a segunda seguida na Copa Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



03/10/2018 | 21:51



O Santo André tinha planos de se recuperar da derrota (1 a 0) sofrida para o Red Bull, mas não conseguiu. Nesta noite, o time viajou até Mirassol, no Interior, e acabou derrotado novamente por 1 a 0, com gol marcado por Diego Felipe, aos 41 minutos do primeiro tempo.



O resultado manteve o Santo André na lanterna do Grupo 5 sem pontos. Por outro lado, o Mirassol assumiu a liderança isolada com seis. O Red Bull, que empatou por 3 a 3 com o Audax, está em segundo, com quatro, enquanto que a equipe de Osasco é terceira, com um.



O próximo desafio do Ramalhão é contra o Audax, sábado, às 15h, no Estádio Bruno Daniel.