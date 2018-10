São Bernardo perde do Olímpia por 2 a 0 pela Copa Paulista

Dérek Bittencourt



03/10/2018 | 21:40



O São Bernardo visitou o Olímpia na noite desta quarta-feira e colecionou seu segundo revés seguido pela segunda fase da Copa Paulista. Depois da derrota em casa para a Ferrovíaria, o Tigre viajou em busca de recuperar os pontos perdidos, mas acabou levando 2 a 0 dos donos da casa. O resultado deixa os são-bernardenses na lanterna do Grupo 6, sem ponto conquistado, enquanto os interioranos chegaram a quatro. Quem lidera a chave é a Ferroviária, que bateu o Juventus por 2 a 0 e soma seis pontos. O Moleque Travesso, adversário aurinegro no sábado, na Rua Javari, tem um, na terceira colocação.

Na primeira etapa as melhores chances para abrir o placar foram do São Bernardo. Edvan, em cobrança de escanteio, quase fez gol olímpico. Samuel, duas vezes, também teve oportunidade para marcar. No fim, aos 44 minutos, foi o Olímpia quem balançou as redes. Alexandre cometeu pênalti sobre Felipe Fumaça e acabou expulso. Na cobrança, aos 48, Pardalzinho fez 1 a 0 para o time da casa.

Na segunda etapa, o fato de estar com um a menos dificultou ainda mais a missão do Tigre, que perdeu nova chance, desta vez com Marcelo Vilella, e acabou castigado aos 16, quando Felipe Fumaça aproveitou bola mal cortada pela defesa aurinegra e ampliou: 2 a 0, resultado final.