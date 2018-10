FMABC firma parceria para pesquisa em saúde respiratória

da Redação



04/10/2018 | 07:00



A FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), em Santo André, oficializou parceria com a Universidade de Birmingham, da Inglaterra, para elaboração de estudo que irá avaliar a eficácia dos meios de diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica na atenção primária – enfermidade que mata 40 mil brasileiros por ano e é causada, principalmente, pelo tabagismo. Com duração de três anos, a pesquisa terá início em novembro e envolverá 1.080 pacientes já acompanhados pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de São Bernardo.

A iniciativa integra o projeto Breathe Well (Respire Bem), que será conduzido simultaneamente em centros acadêmicos de outros três países considerados subdesenvolvidos: China, Geórgia e Macedônia. O estudo será financiado pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde, do Reino Unido, ou National Institute for Health Research. Segundo pesquisa da universidade, 90% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica ocorrem em países de baixa e média renda.

A forma mais comum de diagnosticar a popularmente chamada bronquite crônica, ou enfisema pulmonar, é utilizando espirômetro. O ‘exame do sopro’ é feito por médico e mede o fluxo e a velocidade do ar dos pulmões. O objetivo do estudo é avaliar novos métodos, de baixo impacto financeiro, para que as redes de Saúde possam antecipar o diagnóstico da doença.