Alunos do Nanasa ficam sem aulas depois de furto

Juliana Stern

Especial para o Diário



04/10/2018 | 07:00



Pela segunda vez no ano, o Nanasa (Núcleo de Natação Adaptada), de Santo André, teve as aulas interrompidas devido a ocorrências de furtos e vandalismo. No último fim de semana, o equipamento – que atende 148 crianças com deficiência – foi invadido e teve cabos de cobre roubados. Pais cobram o reforço da segurança no espaço, no bairro Jardim.

“Clara falta de atenção ao lugar. A equipe é boa, faz trabalho muito bom. Santo André tinha que reforçar e valorizar mais o Nanasa para que ele vire referência”, afirma o motofretista Eduardo Richard Pereira, 40 anos, cuja filha, Eduarda Larizza, 5, que nasceu com microcefalia, está quase no fim dos dois anos de aulas oferecidos no centro de terapia.

Para a mãe de Giovanni, 7, que tem paralisia cerebral, Camila Gagliardi Pedrassa, 41, as interrupções não seriam problema caso fosse possível repor as aulas perdidas. “Funcionários nos dizem que não pode repor aulas, não importa o motivo. Mas, se não foi o aluno que faltou e sim o Nanasa que não deu a aula naquele dia, o justo seria repor o que foi perdido, já que a culpa não foi nossa.” Camila justifica ainda que o prejuízo é das crianças. “Só temos dois anos de aulas. Com essas paralisações, meu filho já perdeu quase dois meses neste ano.”

A reclamação da mãe leva em conta que o local foi invadido pela primeira vez no início do ano, quando o para-raios do prédio e fios elétricos foram roubados, interrompendo as aulas nos períodos de chuvas fortes. Além disso, em agosto, as crianças perderam seis dias de atividades depois do recesso de julho, por atraso no conserto do motor e aquecedor da piscina.

A Prefeitura não detalhou o prejuízo com o furto, mas afirmou que aulas voltam hoje. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Cidadã disse que mantém rondas da GCM (Guarda Civil Municipal) diuturnamente. Já a SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado ressaltou que o 4º DP (Jardim) investiga o furto ocorrido – realiza diligências em busca de elementos que auxiliem na identificação da autoria –, e que a Polícia Militar reforçou o policiamento na área.