Sesc Recebe Bossa Nova Paulista

Da Redação



04/10/2018 | 07:08



O Sesc Santo André recebe hoje, a partir das 20h, como parte da programação das Quintas Musicais de outubro, Dino Galvão Bueno com a Bossa Nova Paulista. Violonista, letrista e compositor, o músico é integrante legítimo da geração paulista de bossa nova, movimento do qual fizeram parte grandes nomes, como Tito Madi, Paulinho Nogueira, Walter Santos, Vera Brasil e Johny Alf, pioneiros do gênero em São Paulo.

Além disso, Bueno faz parte do elenco de Morte e Vida Severina, na histórica montagem do TUCA – Teatro da Universidade Católica de São Paulo –, musicada por ninguém menos que Chico Buarque e vencedora de um festival internacional em Nancy, na Fraça, em 1966. Também participou como diretor musical em outras montagens do espetáculo.

O grupo que acompanha Bueno na apresentação de hoje promove um encontro de gerações. No vocal, Adriana Godoy, filha de Adylson Godoy, acompanhada de Ricardo Barros, filho de Theo de Barros, no violão, além do baterista André Kurchal.

Programe-se

HOJE

ABCDança – Dança – No Teatro Paulo Machado de Carvalho – Alameda Conde de Porto Alegre, 840 – em São Caetano. A partir das 20h. Entrada gratuita.

Comediante, Casado e Pai – Stand Up – No Hillarius Comedy Bar – Av. Dom Pedro II, 1.051, em Santo André. A partir das 21h30. Ingressos: R$ 40.

AMANHÃ

Alice, Retrato da Mulher que Cozinha ao Fundo – Teatro – No Sesc São Caetano – Rua Piauí, 554. A partir das 20h. Entrada gratuita.

Los Que Vinieron Antes – Teatro – No Sesc Santo André. A partir das 20h. Entrada Gratuita.

O Que Terá Acontecido a Nayara Gloria? – Teatro – No Teatro Santos Dumond – Av. Goiás, 1.111, em São Caetano. Hoje e amanhã, a partir das 20h. Ingressos: R$ 50.

On ou Off – De Que Lado Você Está? – Stand Up – No Aramaçan – Rua São Pedro, 345, em Santo André. A partir das 20h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 40.

Matheus Ceará de Cara Limpa e Boca Suja – Stand Up – No Teatro Clara Nunes – Rua Graciosa, 300, em Diadema. A Partir das 20h30. Ingressos: R$ 35.

Sexxtou! – Música – No Santo Graal – Av. Presidente Kennedy, 1.103, em São Caetano. A partir das 21h30. Ingressos: R$ 10 e R$ 20.

Dois Gordos e Meio – Stand Up – No Hillarius Comedy Bar. A partir das 21h30. Ingressos: R$ 35.

SÁBADO

Um Dia Com a Família Burg – Circo – No Sesc São Caetano. A partir das 16h. Entrada gratuita.

Uma Noite na Broadway – Musical – No Teatro Municipal de Mauá – Rua Gabriel Marques, 353. A partir das 20h. Ingressos: R$ 10 e R$ 20.

Improvável – Stand Up – No Teatro Lauro Gomes – Rua Helena Jacquey, 171 – em São Bernardo. Sessões às 19h e 21h. Ingressos: R$ 35 e R$ 70.

VEM POR AÍ

Comedy Kids – Stand Up – No Hillarius Comedy Bar. Dia 12 de outubro, a partir das 16h30. Ingressos: R$ 35.

Show da Praça Para Maiores – Teatro – No Teatro Clara Nunes, em Diadema. Dia 20 de outubro, a partir das 20h30. Ingressos: R$ 50.

Torne-se Quem Você Quer Ser – Palestra – No Teatro Gazeta – Av. Paulista, 900, em São Paulo. Dia 21 de novembro, a partir das 19h30. Ingressos: R$ 35 a R$ 70

Claudio Duarte – Palestra – No Clube Atlético Aramaçan. Dia 19 de novembro, a partir das 20h30. Na Associação de Funcionários Públicos de São Bernardo – Rua Vinte e Oito de Outubro, 61, em São Bernardo. Dia 8 de dezembro, a partir das 20h. Ingressos: R$ 60 a R$ 200.

Joss Stone – Show – No Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1.281, em São Paulo. Dia 5 de dezembro, a partir das 21h30. Ingressos: R$ 170 a R$ 295.

La La Land In Concert – Concerto – No Espaço das Américas – Rua Tagipuru, 795. Dia 16 de dezembro, a partir das 19h30. Dia 17 de dezembro, a partir das 21h. Ingressos: R$ 45 a R$ 150.