Mostra 'DGABC 60Anos' chega a Mauá

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



04/10/2018 | 07:56



A exposição DGABC 60 Anos, que celebra as seis décadas de história desde a fundação do Diário chega hoje ao Mauá Plaza Shopping (Avenida Governador Mário Covas Júnior, 1), em Mauá. O público do centro de compras poderá conferir de perto grandes reportagens, entrevistas, fotografias, além de todos os produtos do jornal que fazem parte da mostra. A entrada é gratuita.

“Recebemos o convite para realizar essa parceria e com todo prazer concordamos em ceder espaço para compartilhar a importância que esse veículo tem na região”, afirma Ariane Oliveira, gerente de marketing do shopping.

A exposição é composta pelas capas do jornal de todos os 11 de maio – data do aniversário –, a partir da década de 1970. Além disso, o visitante poderá apreciar ilustrações, prêmios recebidos e destaques para os produtos DGABC TV e Dia-a-Dia Revista.

A mostra fica em cartaz no local até o dia 18. A visitação é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h.