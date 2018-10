Um outro olhar

Daniela Pegoraro

Especial para o Diário



04/10/2018 | 07:47



Criações artísticas acontecem a todo instante, por menores que sejam. Levá-las em frente, no entanto, é o que faz um artista se consolidar. A história do escultor Mauro Maria, de Santo André, é um exemplo. Hoje, aos 55 anos, leva a carreira artística para a vida, mas nunca havia se imaginado atuando na área. O interesse surgiu há 30 anos, quando criou sua primeira obra. “Eu estava passando por dificuldades, não tinha dinheiro para presentear minha namorada na época. Ela dançava, e foi quando pensei em fazer algo criativo: a escultura de uma bailarina. Foi minha primeira obra. Segui criando por diversão, mas nem imaginava que hoje essa seria minha profissão”, relembra o artista. A namorada da época, inclusive, é sua mulher.

E é em comemoração à carreira de escultor que a exposição Olhares está em cartaz na Florense ABC (Rua das Figueiras, 1.114), em Santo André. Obras de diferentes períodos da vida do artista estão expostas, e todas elas são majoritariamente feitas com ferro. “Eu apresento uma outra forma de ver esse material, que sempre é descartado com muita facilidade, mas que pode ser reutilizado. É a transformação da matéria-prima em arte”, explica Maria. A maior parte das obras está à venda, com exceção de algumas peças de acervo pessoal que foram emprestadas para compor a mostra. A visitação é gratuita, de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 10h às 16h, e segue disponível no espaço até 14 de novembro.

Antes de se tornar escultor, Maria chegou a trilhar outros caminhos, mas sem ir muito distante do seu lado artístico. “Trabalhei como modelo e ator. Essa essência artística sempre andou comigo, trabalhava, inclusive, ajudando na criação de cenários, passarelas e decorações.” Hoje, batalha para ter suas obras e trabalhos reconhecidos, já que, em sua visão, não existe grande valorização de artistas no Grande ABC. “Preciso me esforçar muito para conseguir destaque. Ultimamente tenho feito parcerias com arquitetos e decoradores, tudo para chamar o público para mais próximo do artista. Por exemplo, já fui até a casa de amigos, e vi ali que havia esculturas minhas. Eles, no entanto, não faziam a mínima ideia de quem eram aquelas obras”, explica.

Atualmente, mantém as portas abertas para novos projetos e novas esculturas. “Tudo me inspira, o Sol, a chuva, uma boa conversa”, finaliza.