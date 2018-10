Grande ABC recebe R$ 2,1 mi do MEC, mas não executa obras

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



04/10/2018 | 07:00



Entraves burocráticos e problemas na execução de obras podem agravar a situação de falta de recursos para as prefeituras, mesmo quando parte da verba vem de repasses do governo federal. Três cidades da região – São Bernardo, Diadema e Ribeirão Pires – receberam R$ 2,133 milhões em recursos do ProInfância (Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil) para construção de quadras de escolas de Educação Infantil, bem como cobertura de quadras desde 2012, no entanto, os valores não foram executados e as obras não foram concluídas.

O ProInfância visa garantir o acesso de crianças a creches e escolas, bem como a melhoria da infraestrutura física da rede de Educação Infantil. Segundo o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), responsável pelo acompanhamento dos trabalhos por meio do Simec (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle), do MEC (Ministério da Educação), as prefeituras podem solicitar prorrogação dos prazos para execução das obras, mas o dinheiro pode ter que ser devolvido se os governos não cumprirem os objetos dos contratos.

São Bernardo é a cidade que recebeu maior volume de recursos, totalizando R$ 1,155 milhão em repasses para a cobertura de 14 quadras e construção de uma escola (veja os dados de todos os municípios na arte). Os aportes foram feitos entre 2012 e 2016. A Prefeitura informou que as contrapartidas para as coberturas não foram contempladas nos orçamentos municipais desde a assinatura do convênio e que os projetos estão sendo redimensionados.

Ribeirão Pires recebeu, em 2014, verba para construção de duas quadras cobertas e para fazer o telhado de um equipamento que já estava pronto, totalizando R$ 240,6 mil. A Prefeitura alega que retomou em setembro a execução das obras, cujos convênios foram iniciados na gestão anterior – que não finalizou a primeira etapa da construção. A administração quer garantir a liberação do segundo repasse de recursos necessários às intervenções. No caso das melhorias da EM João Midolla, a obra apresenta restrições que impedem o repasse de novas parcelas. Por isso, a atual gestão negocia junto ao FNDE a reprogramação dos convênios, além de pleitear a prorrogação dos contratos.

Mãe do pequeno Victor Hugo, 3 anos, aluno da EM Yoshihiko Narita, no Jardim Santa Rosa, a desempregada Beatriz Cordeiro Barbosa, 26, lamenta a demora na construção do equipamento. “É ruim para as crianças. Faz falta ter um local adequado para as atividades de Educação Física. Ele vai crescer e vai precisar usar esse espaço”, afirmou.

Diadema é a única cidade que já tem valores para devolver ao MEC: o repasse de R$ 239,9 mil, feito em 2012, para a construção de quadra coberta na EM Tarsila do Amaral, cuja obra já consta como cancelada na plataforma Simec. A cidade também recebeu, em 2012, R$ 496,5 mil para construção de escola de Educação Infantil no bairro Eldorado, mas a intervenção ainda consta como “em planejamento pelo proponente”. A Prefeitura não respondeu aos questionamentos do Diário.

Especialistas criticam excesso de burocracia