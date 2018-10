Curto-circuito provoca princípio de incêndio em prédio da Prefeitura

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



04/10/2018 | 07:00



Princípio de incêndio foi registrado na manhã de ontem no prédio da Prefeitura de São Bernardo, no Centro da cidade. A causa do incidente, de acordo com funcionários, foi um curto-circuito no nono andar, onde está abrigada a Secretaria de Comunicação. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Vistoria de técnicos da Defesa Civil e da Secretaria de Obras e Planejamento Estratégico apontou falha no painel elétrico que alimenta o pavimento. Segundo a Prefeitura, de maneira preventiva, os atendimentos no prédio do Paço foram suspensos ontem.