Estrondo provoca correria e deixa feridos no shopping JK Iguatemi

03/10/2018 | 20:15



Um estrondo na praça de alimentação do shopping JK Iguatemi, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, provocou correria dentro do estabelecimento no início da tarde desta quarta-feira, 3. Quatorze pessoas ficaram feridas, duas delas precisaram ser levadas para hospitais na região.

Segundo o JK Iguatemi, o estrondo foi provocado por um incidente na cozinha do General Prime Burguer. O barulho assustou clientes que almoçavam na praça de alimentação, que deixaram o local às pressas. Durante a correria, quatorze pessoas sofreram lesões ortopédicas, como torção no pé, e foram socorridas pela unidade de primeiros socorros do shopping.

"A situação foi controlada rapidamente", informa o JK Iguatemi, em nota.

Entre os feridos, duas pessoas foram encaminhadas para hospitais na região para uma avaliação médica das lesões. Nenhum caso foi de gravidade.

O General Prime Burguer informou, por nota, que o estrondo foi provocado por um disparo acidental do sistema de CO2, responsável pela alimentação do exaustor do restaurante. O estabelecimento foi fechado logo após o acidente e ainda não há confirmação se será reaberto nesta quinta-feira, 4.