Núcleo Cruzado terá 700 ligações de água regularizadas

Da Redação



04/10/2018 | 07:00



O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) começou a regularizar as ligações de água no Núcleo Cruzado, no Jardim Santo André, em Santo André.

Mutirão instalou hidrômetros nas residências e cadastrou as contas de água em 76 imóveis da rua e da travessa da Visão no último sábado. A expectativa é a de que sejam realizadas outras ações para contemplar, ao todo, cerca de 700 moradias.

Com o consumo de água calculado pelo hidrômetro, ficará mais fácil para os moradores identificarem possíveis vazamentos. Outra vantagem da regularização do sistema é o aumento da segurança hídrica para a população, que agora vai receber água por meio de rede pública e não mais por redes provisórias. A regularização ainda minimiza o risco da inadimplência.

“Com a ativação das nossas contas de água, a gente também vai passar a ter documento que registre o nosso endereço”, disse Everaldo dos Santos Souza, que mora há três anos na comunidade.

As obras são feitas pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), responsável pela urbanização do Jardim Santo André, com aprovação e fiscalização do Semasa.