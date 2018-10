Putin assina projeto de lei que aumenta idade da aposentadoria na Rússia

03/10/2018 | 19:42



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um projeto contencioso que eleva as idades de elegibilidade para as aposentadorias do Estado em cinco anos.

O Kremlin disse nesta quarta-feira que Putin assinou o projeto que foi aprovado pelas duas casas do Parlamento. A legislação que eleva a idade de aposentadoria para 65 anos para homens e 60 anos para mulheres enfureceu os russos de todo o espectro político. Isso provocou protestos em todo o país e prejudicou a popularidade de Putin.

Os russos mais velhos temem que eles não vivam tempo suficiente para receber benefícios, enquanto as gerações mais jovens estão preocupadas que a medida limite suas próprias oportunidades de emprego.

Putin defendeu a medida, argumentando que o aumento da idade é necessário porque o aumento da expectativa de vida na Rússia poderia esgotar os recursos de aposentadoria do país se a idade de elegibilidade continuar a mesma. Fonte: Associated Press