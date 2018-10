Fan Bingbing, atriz chinesa que estava desaparecida, se pronuncia pela primeira vez

03/10/2018 | 19:11



A atriz chinesa Fan Bingbing se pronunciou nas redes sociais pela primeira vez, nesta quarta-feira, dia 3, desde que foi dada como desaparecida. A atriz, que foi vista pela última vez em julho de 2018, é acusada de fraude fiscal pelo governo chinês.

Segundo o Just Jared, Binbing deve para o governo 128 milhões de dólares, que seria cerca de 470 milhões de reais, e se ela pagar tudo o que deve escapará do processo criminal, pelo processo ser o primeiro que enfrenta.

Ainda de acordo com o veículo, o governo chinês confirmou as multas por meio de um relatório no canal de mídia estatal Xinhua. Depois disso, Fan levou sua conta de mídia social Weibo, um microblog chinês, para divulgar um comunicado.

Eu falhei no meu país que me alimentou; Eu falhei na sociedade que confiava em mim; Eu falhei com os fãs que gostaram de mim. Tudo que eu conquistei veio do país e do apoio das pessoas. Eu não seria nada sem as boas políticas do partido e do país, bem como o amor e apoio das pessoas.

Fan ainda disse que vai pagar o que deve:

Eu aceitei totalmente todos eles e vou conseguir fundos para pagar meus impostos e penalidades, independentemente de qualquer obstáculo.