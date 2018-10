Com gol no fim, Napoli bate Liverpool e lidera grupo da Liga dos Campeões

03/10/2018 | 18:13



Em uma partida que opôs dois times de ataques poderosos, o Napoli venceu pela insistência. Nesta quarta-feira, com um gol de Insgine nos instantes finais, o time derrotou o Liverpool por 1 a 0, apesar da boa atuação do goleiro Alisson, na partida disputada no Estádio San Paolo, pela segunda rodada do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa.

A importante vitória deixou o Napoli na liderança da chave com quatro pontos. O Paris Saint-Germain, que mais cedo massacrou o Estrela Vermelha por 6 a 1, e o Liverpool vêm logo atrás, ambos com três. E o time da Sérvia é o lanterna do grupo, com apenas um.

O duelo desta quarta-feira contou com a participação de três brasileiros como titulares, casos de Roberto Firmino e Alisson, pelo Liverpool, além de Allan, pelo Napoli. E apesar de terminado sem gols, o primeiro tempo da partida na Itália foi movimentado e cheio de oportunidades de gols.

O predomínio foi do Napoli, que deu bastante trabalho a Alisson em duas oportunidades. Além disso, a marcação do time foi bastante eficiente, cedendo poucos espaços ao poderoso trio ofensivo formado por Firmino, Mané e Salah, que ameaçou bem menos a meta defendida por Ospina.

O cenário do jogo não se alterou nas etapa final, com a diferença de que o Napoli teve ainda maior predomínio. E o time italiano esteve próximo de marcar aos 36 minutos, quando Mertens acertou o travessão em cabeceio após cruzamento de Mário Rui.

E o gol que premiou a insistência do Napoli saiu aos 44 minutos, após bela trama ofensiva. No lance, Mertens acionou Callejón, que cruzou rasteiro. Insigne, de carrinho, empurrou a bola para as redes.

A terceira rodada da chave vai ser disputada em 24 de outubro com os duelos Liverpool x Estrela Vermelha e PSG x Napoli.

GRUPO D - Também nesta quarta-feira, pelo Grupo D, o Porto derrotou o Galatasaray por 1 a 0, em um jogo com seis brasileiros em campo: Éder Militão, Felipe, Alex Telles e Otávio atuaram pelo time português, enquanto Maicon e Fernando jogaram pela equipe turca.

Mas o único gol da partida não foi de nenhum deles, mas do malinês Moussa Marega, aos quatro minutos do segundo tempo, dando o triunfo que levou o Porto aos quatro pontos, dividindo a liderança com o Schalke 04. O Galatasaray está com três pontos, enquanto o Lokomotiv Moscou ainda não pontuou na chave. Na terceira rodada, em 24 de outubro, serão disputados os jogos Galatasaray x Schalke e Lokomotiv Moscou x Porto.