Marco Pigossi fala sobre a fama e opina: - O glamour para mim é a parte chata

03/10/2018 | 18:10



Marco Pigossi é o destaque da nova edição da GQ! O astro, que esteve recentemente na supersérie Onde Nascem os Fortes, rompeu recentemente seu contrato com a Globo e, em breve, poderá ser visto em Tidelands, série australiana da Netflix, que chega ao serviço de streaming em dezembro.

Junto com um lindo ensaio fotográfico, o galã falou que, a princípio, sair da emissora foi artisticamente um tiro no escuro, mas está vendo o lado positivo em trabalhar fora do Brasil:

- Passei 11 anos sendo reconhecido aqui em todo lugar que eu vou e sendo bem tratado pela caixa do mercado, mesmo ela estando em um dia ruim. Queria essa possibilidade de me entender pelos olhos de quem não me conhece, declarou.

Marco contou que ainda tem vontade de trabalhar no cinema estrangeiro e que já realizou três testes para diferentes filmes, mas diz que essa não é sua prioridade:

- Jamais viraria as costas para um bom personagem aqui, na Globo inclusive, para fazer algo que não fosse tão bom só porque é lá fora. Não estou buscando uma carreira internacional, estou buscando novos desafios. Essa coisa do glamour fica atrás do personagem. O glamour para mim é a parte chata, é o ônus.

Por fim, ainda opinou que é necessário separar a liberdade da cultura do medo:

- Ainda tem gente que acha que uma exposição como o QueerMuseu é para influenciar as crianças a serem gays, quando na verdade é para que crianças e adultos se permitam ser quem eles são e para ensinar o outro a ter tolerância e respeito. Mas a gente precisa fazer as pessoas perderem o medo das diferenças, pois ele gera coisas horríveis. O medo fez a Alemanha eleger o Hitler, concluiu.