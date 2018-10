Vereador de Rio Grande da Serra é condenado a prisão por receptação

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



03/10/2018 | 17:26



Vereador em primeiro mandato em Rio Grande da Serra e candidato a deputado estadual, Jonathan Amora de Rago, o Jhol Jhol (PSD), foi condenado pela Justiça da cidade a três anos de prisão pelos crimes de receptação (adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar produto de crime) e apresentação de documento falso. A condenação, porém, foi convertida em prestação de serviços comunitários e em pagamento de cestas básicas.

Em 2013, Jhol Jhol foi abordado por policiais em Rio Grande conduzindo um Toyota Corolla modelo 2011. Quando os policiais pesquisaram a placa do carro, não encontraram irregularidades, mas ao consultar o chassi, detectaram que estava vinculado a outro veículo que havia sido roubado em Santo André. Na ocasião, o vereador informou que havia comprado de uma pessoa conhecida como "Gordinho", que havia pago R$ 10 mil no carro, mas que não sabia o nome verdadeiro do vendedor, não pegou recibo da compra, nem pesquisou sobre a procedência do automóvel. Ele também apresentou licenciamento do veículo falso.

Nos autos, se defendeu dizendo que não sabia que o documento era falso e que teria sido vítima de um golpe ao comprar o carro. A alegação não foi acatada pelo juiz Sidnei Vieira da Silva, da Vara de Rio Grande da Serra. "Embora tivesse negado a acusação, (Jhol Jhol) não apresentou documentação do negócio, comprovação do pagamento, não indicou o nome completo do vendedor, nem endereço suficiente para sua localização. Nenhuma prova que afaste a imputação que lhe é feita acostou aos autos", diz trecho da sentença.

Procurado pelo Diário, Jhol Jhol não quis comentar a condenação. "Eu não recebi nenhum a notificação", disse. O parlamentar poderá recorrer em liberdade.