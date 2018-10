Emma Stone vai participar de novo clipe de Paul McCartney

03/10/2018 | 17:13



Nesta semana, Emma Stone participou de um painel organizado pela Child Mind Institute, ONG que apoia crianças com problemas de saúde mental. A atriz falou de sua batalha contra a ansiedade, e, sem querer, o mediador deixou escapar que ela vai participar de um clipe de Paul McCartney.

De acordo com a Hollywood Reporter, o moderador Harold S. Koplewicz perguntou para Emma: "O que vem em seguida?" e, antes de ela responder, ele continuou, "além de um vídeo com Paul McCartney".

Emma então respondeu: "Eu não acho que você deveria ter anunciado isso", e falou que está trabalhando em uma sequência de Zombieland, sem dar mais detalhes sobre a parceria musical.

No dia 7 de setembro, McCartney lançou Egypt Station, seu mais recente álbum. As faixas Fuh You e Back in Brazil foram as primeiras a ganhar um clipe, e ainda não se sabe qual será o próximo single.