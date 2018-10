Meghan Markle usa saia de couro e bolsa de 24 mil reais

03/10/2018 | 17:11



Meghan Markle sempre arrasa em seus looks! Na quarta-feira, 3 de outubro, por exemplo, Meghan usou um look monocromático para evento na cidade de Chichester.

Com saia de couro da Hugo Boss, avaliada em aproximadamente 2,4 mil reais, camisa da And Other Stories e bolsa da grife Gabriela Hearst, de aproximadamente 24 mil reais!

Para completar o look clássico, a duquesa apostou em um trench coat da Giorgio Armani na cor creme.