Nadja Pessoa e Ana Paula Renault discutem e comparam cachê em A Fazenda

03/10/2018 | 17:11



Em menos de um mês de convivência, Nadja Pessoa e Ana Paula Renault já deixaram de ser amigas. Após se reunir com seu grupo para definir estratégias de jogo, Ana Paula acabou brigando com a empresária que disse que eles estavam combinando voto. Durante a formação da roça na última segunda-feira, dia 1º, as duas chegaram a trocar farpas, mas a treta aconteceu mesmo depois da Prova do Fazendeiro, na última terça-feira, dia 2.

Os peões tinham que vencer uma prova com argolas, da qual Felipe Sertanejo saiu vencedor. Nadja afirmou que Chulapa não teria conseguido fazer a prova pois estava com o pé machucado e que Ana teria sugerido votar nele na próxima Roça. Ana Paula que não é de levar desaforo para casa respondeu:

- Você vai sair porque é louca e neurótica, a pessoa mais louca que eu já conheci. Eu nunca falei pra tirar ele.

Ana ainda chamou Léo Stronda para confirmar sua fala, mas o peão preferiu não se envolver na discussão.

Nadja lembrou de um favor que fez para a jornalista quando ainda eram amigas e disse ter se arrependido:

- Quem foi te buscar quando tu queria tocar o sino? Fui eu. Eu não deveria ter te impedido!

Ana Paula retrucou:

- Eu não saio enquanto não te tirar daqui! Se você não sair na próxima Roça, você vai comigo e vai sair. Eu não minto, eu sei quem eu sou. Você é louca!

Chulapa, que foi o gancho da discussão, estava bem tranquilo e pediu paz para as meninas, mas ele não foi escutado e Nadja continuou:

- Vai ficar feio pra tu! Quero que você admita que quer votar no Chulapinha. Você é manipuladora sim, você manipula de um jeitinho que ninguém percebe.

Como todo bom barraco, as duas foram perdendo o fio da meada e a discussão foi tomando outro rumo. Nadja disse que Ana só reclama da produção do programa, mas que só está lá por causa deles. A jornalista deu uma resposta daquelas que faz o telespectador gritar ORRA! do sofá de casa:

- Eu estou aqui porque ganhei um cachê melhor que o seu.

Nadja jogou na cara de Ana que ela era rica e mimada, e como resposta escutou:

- E isso é defeito? Eu vim aqui pra ganhar um milhão e meio. Gente como você tem que passar por cima, cortar pela raiz.

É muita briga pra uma edição só! Quer dizer... já estamos esperando pela próxima!