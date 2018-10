Despedida de protagonista de The Walking Dead terá pilha de corpos

03/10/2018 | 17:11



O último dia de gravações de Andrew Lincoln na série The Walking Dead foi marcado por cenas cheias de sangue, segundo a revista Entertainment Weekly. O veículo teve acesso à despedida do intérprete de Rick Grimes nos sets de gravação, na nona temporada do programa, e evidencia que o personagem irá andar por uma pilha de corpos, alguns anônimos, mas outros conhecidos pelos fãs.

A gravação foi acompanhada por Jeffrey Dean Morgan, Norman Reedus e outros colegas de elenco, que decidiram apoiar o ator em sua despedida. Ao fim do dia, emocionado, Lincoln abraçou todos os presentes e agradeceu pelos anos de companheirismo.

- Gostaria apenas de dizer que me diverti muito neste episódio. Foi o mais divertido que já gravei desde o primeiro dia. Não existe tempo suficiente no mundo para agradecer a todos vocês. Amo vocês. Obrigada por darem seu sangue, suor e lágrimas.

Após nove temporadas da série sobre zumbis, Andrew diz que é difícil dizer adeus, mas que o faz em respeito à sua família, que vive na Inglaterra, enquanto o ator filma na Georgia, Estados Unidos.

- A questão é que consigo me desligar de meus sentimentos por uma longa distância, e foi o que fiz por oito anos, mas precisei voltar para casa. É uma decisão terrivelmente dolorosa, mas é a decisão certa.

O intérprete de Rick diz ainda que a ideia inicial seria abandonar a série na oitava temporada, mas que, quando o momento chegou, ele não se sentiu preparado para partir.

Ao fim da sua última cena, Andrew diz aos colegas de elenco:

- Estou nervoso. É o fim. Está acabado.

A nona temporada de The Walking Dead estreou no dia 30 de setembro na Fox e Fox Premium, e os episódios novos são sempre lançados aos domingos, 22h.