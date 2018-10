Ana Patrícia e Rebecca vão às semifinais do vôlei de praia na China

03/10/2018 | 17:05



Ana Patrícia e Rebecca avançaram nesta quarta-feira às semifinais da etapa de Qinzhou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A dupla brasileira foi a única do País a chegar a este estágio do torneio três estrelas e ficou a apenas duas vitórias de subir ao lugar mais alto do pódio.

Para alcançar o feito, Ana Patrícia e Rebecca venceram as duas partidas que realizaram nesta quarta. Na primeira, passaram por 2 sets a 0 pelas suíças Caluori e Gerson, com parciais de 21/16 e 21/19. Na sequência, eliminaram as chinesas Wang e Xue também em dois sets: 21/15 e 21/14.

A dupla conseguiu o que as outras representantes brasileiras não alcançaram. Afinal, foram quatro parcerias do País que entraram em ação nesta quarta. No masculino, Oscar e Luciano ficaram nas oitavas de final ao perderem para os ucranianos Popov e Gordiev por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/18.

Já no feminino, Ângela/Carol Horta e Maria Clara/Elize Maia acabaram eliminadas em suas primeiras partidas no dia. Ângela e Carol Horta caíram contra as norte-americanas Sponcil e Claes por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/17. Já Maria Clara e Elize Maia perderam para Flint e Day, também dos EUA, em três sets: 21/17, 17/21 e 15/13.

A etapa de Qinzhou renderá 600 pontos às duplas campeãs, além de R$ 40 mil em prêmios. Depois da disputa na cidade, o Circuito Mundial viverá outro estágio na China, afinal, de 10 a 14 de outubro, será disputada a etapa quatro estrelas de Yangzhou.