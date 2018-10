PF investiga desvios de transporte escolar e da saúde na fronteira com o Uruguai

03/10/2018 | 17:01



A Polícia Federal no Rio Grande do Sul deflagrou nesta quarta, 3, a Operação Locus, para apurar supostas irregularidades no emprego de recursos públicos federais nas áreas de transporte escolar e da saúde em dois municípios gaúchos.

Agentes da PF cumprem cinco mandados de busca e apreensão em Rosário do Sul e Dom Pedrito, ambos com cerca de 40 mil habitantes, localizados em uma região no extremo do Estado, na fronteira com o Uruguai, e que foi palco de conflitos históricos, como a Revolução Farroupilha. Lá foi assinada a paz entre o império e os republicanos.

O inquérito policial que apura os fatos da Operação Locus foi instaurado em outubro de 2016. As buscas desta quarta, 3, decorrem da Operação Laranja Mecânica, desencadeada pela PF em novembro de 2017.