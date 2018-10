Faturamento do setor atacadista cresce 4,94% em agosto, diz Abad

03/10/2018 | 16:53



O faturamento do setor atacadista cresceu 4,94% em agosto, em termos nominais, na comparação com igual mês do ano passado, e subiu 5,91% ante julho deste ano, aponta pesquisa mensal da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (Abad), apurada pela Fundação Instituto de Administração (FIA). No acumulado do ano, de janeiro a agosto, houve queda de 0,55% em relação ao mesmo período de 2017.

Em nota, o presidente da Abad, Emerson Luiz Destro, destaca que tem havido recuperação nas vendas em meio à aproximação das festas de fim de ano. "Embora a massa de desempregados, que é o grande pilar da recuperação econômica, permaneça sem grandes movimentações e o cenário político muito indefinido, o setor atacadista e distribuidor manteve-se firme no propósito de reverter os resultados negativos do início do ano", afirmou.

A expectativa do setor, segundo Destro, é de que as vendas cresçam até 1% este ano ante 2017.