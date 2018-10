Meninos que ficaram presos em caverna na Tailândia fazem viagem internacional

03/10/2018 | 15:35



Os 12 meninos que ficaram presos com seu treinador de futebol em uma caverna no norte da Tailândia estão prestes a ampliar seus horizontes. Os integrantes do time de futebol Javalis Selvagens vão conhecer outros jogadores jovens na Argentina e farão um breve passeio pelos Estados Unidos. A viagem começa nesta quarta-feira, 3, e vai durar 17 dias.

Inicialmente, o plano era o grupo ficar ao menos seis meses fora dos holofotes para aliviar qualquer possível dano psicológico, mas o governo da Tailândia, ansioso por compartilhar a glória das crianças, os colocou para dar entrevistas e fazer aparições públicas.

Além das aparições, são negociados possíveis contratos para a realização de um filme sobre a tragédia por qual passaram. (AP)