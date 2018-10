Alice Wegmann nega rivalidade com Bruna Marquezine: - Isso não é uma competição!

03/10/2018 | 15:16



Após comparações constantes feitas por internautas, Alice Wegmann decidiu falar a respeito de suposta rivalidade com Bruna Marquezine. A atriz já se pronunciou sobre o assunto anteriormente, junto com Marina Ruy Barbosa e Bia Arantes. Dessa vez, o contexto é de Paris Fashion Week. Um veículo usou o Twitter para falar que Alice havia ultrapassado Marquezine, por usar um look muito mais caro do que o da namorada de Neymar.

Wegmann não deixou barato e respondeu em sua conta na rede social:

Isso não é uma competição, gente! O Brasil está bem representado nessa Fashion Week porque está recheado de brasileiras com conteúdo e que não precisam competir para se provar. Cada uma tem sua personalidade, estilo... Foram dias lindos em que pudemos conectar nosso país com o resto do mundo!

A rivalidade, que ocorre não só entre Alice e Bruna, acontece, pois todas são atrizes jovens e em ascensão, além de serem muito envolvidas com o mundo da moda. Entretanto, elas sempre enfatizam que não existe nenhuma inimizade e que tudo não passa de construção da mídia.