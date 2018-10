Bella Thorne aparece com as axilas com pelos em lançamento de filme

03/10/2018 | 15:12



Muitas famosas não estão nem aí para as críticas e, de vez em quando, revelam seus pelos nas axilas ou nas pernas, até mesmo em ensaios sensuais, em eventos de gala e em lançamentos de filmes.

É o caso de Bella Thorne, que apareceu com as axilas com pelos no lançamento do filme I Still See You. A atriz ainda usou uma camisa com a palavra Queen estampada, que em português quer dizer Rainha.

E esta não foi a primeira vez que a atriz apareceu assim. Até mesmo em eventos de gala, Bella não tem medo de ser ela mesma! Outra vez que Thorne surgiu com pelos em suas axilas foi no tapete vermelho de seu novo filme, Midnight Sun. A atriz já mostrou não ser adepta da depilação em suas redes sociais.