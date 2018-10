Irmão de Bill Clinton quase morreu após sofrer ataque cardíaco

03/10/2018 | 15:12



A família de Bill Clinton, que já possui um histórico com doenças cardíacas, levou um susto em relação à saúde do irmão do ex-presidente dos Estados Unidos, Roger Clinton, em 21017. Apesar de a história ser do ano passado, apenas agora foi revelado que ele quase faleceu ao ter um colapso cardíaco.

Uma fonte revelou para o Radar Online que Roger teve um ataque cardíaco e Bill foi imediatamente foi ajudar o irmão:

- Roger teve um ataque cardíaco ano passado e Bill foi imediatamente em seu auxílio. O estado dele era tão sério que teve de ser reanimado três vezes.

E mesmo que o ex-comandante das forças militares norte-americanas tenha tido alguns problemas com seu irmão pastor, que teve uma série de desentendimentos com a lei, Bill não iria deixá-lo em um hospital remoto sozinho:

- Bill imediatamente voou até Nova York para ver seu cardiologista. E quando ele já estava estável, ele foi para a rehab.

Lembrando que em 2004 Bill foi submetido a uma cirurgia cardíaca quádrupla e foi apenas durante a operação que os médicos descobriram que ele tinha quase 100% de bloqueio em algumas de suas artérias. E por pouco, não teve um grande ataque cardíaco. Ainda bem que deu tudo certo, não é mesmo?