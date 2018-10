Netflix vai produzir conteúdo baseado nos livros 'As Crônicas de Nárnia'

03/10/2018 | 14:58



O escritor C.S. Lewis se consagrou com seus livros sobre o universo de Nárnia na década de 1950, e, no início dos anos 2000, as histórias conquistaram novas crianças e jovens por meio da franquia cinematográfica As Crônicas de Nárnia. Agora, o universo fantástico vai ganhar novos formatos produzidos pela Netflix.

De acordo com a Vulture, a Netflix anunciou que está trabalhando em "novas séries e filmes" baseados nos livros. Ao que tudo indica, não se trata de apenas um produto, mas de uma coleção de "histórias clássicas do universo de Nárnia" que será adaptada a diversos projetos.

Essa é a primeira vez que a empresa adquire os direitos para adaptar todos os seis livros da franquia de Nárnia. Os produtores-executivos responsáveis pelas novas produções são Mark Gordon, da Entertainment One, Douglas Gresham e Vincent Sieber.