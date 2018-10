CCEE deve questionar isonomia de proposta de portaria do MME sobre térmicas

03/10/2018 | 14:34



A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) deve questionar a proposta do Ministério de Minas e Energia de permitir que as usinas termelétricas hoje paralisadas por falta de contrato de gás voltem a operar com garantia de recebimento do valor integral pela venda da energia no mercado de curto prazo.

"A CCEE se coloca contra não participar do rateio", disse a conselheira da CCEE, Talita Porto, indicando que a Câmara deve fazer uma contribuição sobre o assunto na consulta pública, que vai até sexta-feira, 5.

Ela destacou o fato de que a proposta não traz isonomia entre os agentes. Talita lembrou que a percepção de adimplência no mercado de curto prazo, tendo em vista as questões atuais relacionadas ao risco hidrológico, seria de 17%, não fossem as liminares que privilegiam o recebimento. Considerando todas as liminares, ha credores que nos últimos três meses não receberam nada.