Lesionado, Marcelo é cortado e desfalca seleção brasileira em amistosos

03/10/2018 | 13:34



O técnico Tite não poderá contar com o lateral-esquerdo Marcelo para os amistosos da seleção brasileira contra a Arábia Saudita e Argentina, nos dias 12 e 16 de outubro, ambos em solo árabe. O jogador do Real Madrid foi cortado devido a uma lesão na panturrilha direita. O treinador vai convocar um substituto para a posição.

"Temos uma dinâmica a ser seguida dentro da seleção. Primeiro falamos com o Marcelo e desejamos a ele uma rápida melhora. Agora precisamos nos reunir e decidir o nome a ser chamado para seguir com os protocolos de convocação e liberação junto ao clube perante a Fifa", declarou Edu Gaspar, o coordenador de seleções da CBF.

Marcelo teve a contusão confirmada pelo clube espanhol na sexta-feira. Exames detectaram, segundo o Real, a lesão muscular na perna direita. Ele se machucou na quarta da semana passada, na derrota do Real, por 3 a 0, para o Sevilla, pelo Espanhol. O time espanhol, que já teve o desfalque do lateral no clássico com o Atlético de Madrid, no fim de semana, não divulgou previsão sobre o seu período de afastamento dos gramados.

De acordo com a CBF, a comissão técnica da seleção manteve contato com a direção do Real nos últimos dias para avaliar as condições de Marcelo. O clube espanhol enviou exames do atleta e o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, os analisou antes de confirmar o veto ao jogador.

A entidade não deu prazo para o técnico Tite anunciar o nome do substituto de Marcelo na lista chamada para os amistosos deste mês. Os convocados serão reunidos na Inglaterra para treinos nos dias 8, 9 e 10, no CT do Tottenham, em Londres, antes de a delegação seguir para Riad, capital saudita.

O confronto com a seleção da casa ocorrerá no estádio King Saud University, às 14h45 (de Brasília) do dia 12 de outubro. E o amistoso com a Argentina está marcado para o mesmo horário no dia 16, em Jedá, no King Abdullah Sports City, também na Arábia Saudita.