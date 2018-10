Ex de Khloé Kardashian, Lamar Odom foi sequestrado e feito refém

03/10/2018 | 13:11



O ex-marido de Khloé Kardashian, Lamar Odom, se envolveu em uma situação perigosa em junho deste ano. De acordo com o Radar Online, o jogador de basquete foi sequestrado após se envolver em um esquema de apostas. O veículo afirmou que o sequestro aconteceu após Lamar se endividar com agiotas. Ele teria pedido emprestado cerca de 10 mil dólares para os criminosos, no intuito de pagar as apostas que havia perdido.

Após não devolver o valor aos agiotas, ele teria sido feito refém por dois dias, enquanto sua atual namorada e a filha de dois anos dela foram ameaçadas com uma arma. Lamar só foi liberado após conseguir arrumar o dinheiro e pagar os sequestradores.

Fontes revelaram ao veículo que Savanna Waldrop, atual companheira do rapaz, teria sido a responsável por conseguir pagar o valor completo. Lamar ainda teria vendido joias pessoais e tido ajuda de sua equipe para conseguir desembolsar o valor. O jogador estaria falido e por isso se envolveu na confusão.

Liberado, ele voltou para Los Angeles e depois seguiu rumo à China, onde está jogando basquete. Informantes do Radar ainda contaram que Lamar tem se envolvido com jogos de azar após sofrer uma overdose em uma boate em 2015. O comportamento do ex de Khloé teria começado a mudar por causa do término de seu casamento com a socialite.