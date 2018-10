EUA adverte Rússia para suspender o desenvolvimento de novos mísseis

03/10/2018 | 13:01



A enviado dos EUA para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Kay Bailey Hutchison, disse nesta terça-feira que a Rússia deve parar com o desenvolvimento de novos mísseis que poderiam transportar ogivas nucleares e advertiu que os Estados Unidos podem "tomar medidas" caso o sistema se torne operacional.

A Otan teme que o sistema 9M729 contrarie o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário de 1987. O pacto da era da Guerra Fria proíbe toda uma classe de armas -

todos os mísseis de cruzeiro terrestres com um alcance entre 500 e 5.500 km, e a aliança diz que o sistema russo se encaixa nessa categoria.

Segundo Hutchison, se o sistema "se tornar operacional", os EUA "em seguida, buscariam uma forma de ''acabar'' com o míssil, que poderia acertar qualquer um dos países na Europa ou até mesmo os EUA". Fonte: Associated Press