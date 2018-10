Bolsonaro fará 'live' no Facebook no horário de debate para discutir propostas

03/10/2018 | 12:24



A campanha de Jair Bolsonaro (PSL) pretende mudar o horário da transmissão de sua live no Facebook nesta quinta-feira (4) para concorrer com debate da TV Globo, do qual o candidato não comparecerá por orientação médica.

Segundo um assessor da campanha, a ideia é competir com o debate televisionado apenas apresentando as propostas do candidato, e não comentar o programa. Também não se sabe se o candidato do PSL irá trazer algum convidado, a exemplo do que aconteceu na terça-feira, 2, quando o militar foi acompanhado do senador Magno Malta (PR-ES).

Desde que iniciou as transmissões no Facebook na última segunda-feira, dia 1º, Bolsonaro tem iniciado o programa por volta das 20h40. O debate da TV Globo deve ter início às 22h.