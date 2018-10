Médico de Bolsonaro confirma veto à participação do candidato em debate na Globo

03/10/2018 | 12:19



O cirurgião Antônio Macedo, um dos médicos da equipe que atendeu o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, confirmou nesta quarta-feira, ao Broadcast Político, que vetou a participação do presidenciável no debate da TV Globo, na quinta-feira (4) - o último antes do primeiro turno das eleições.

Segundo Macedo, que visitou Bolsonaro esta manhã no Rio acompanhado do médico Leandro Echenique, o candidato se recupera bem e os antibióticos foram suspensos, mas foi aplicada infusão de ferro para melhorar a anemia. "Ele está muito bem, mas não está em condições de ficar mais do que dez minutos conversando", disse.

Questionado sobre as transmissões que o candidato do PSL tem feito pessoalmente no Facebook diariamente desde a última segunda-feira, dia 1º, o médico disse que a avaliação foi feita especificamente para o debate. "Nós contraindicamos a ida dele ao debate."

De acordo com o doutor Macedo, uma nova avaliação será feita na próxima semana e ainda não há previsão para quando Bolsonaro possa participar novamente dos debates.

O militar da reserva deixou o hospital paulistano no último sábado, dia 29. Desde então, permanece em casa e ainda mantém uma bolsa externa para coletar as fezes após a colostomia a que foi submetido depois do atentado em Juiz de Fora (MG).