Khloé Kardashian estaria com medo de engravidar novamente após suposta traição de Tristan Thompson

03/10/2018 | 12:11



O relacionamento de Khloé Kardashiane e Tristan Thompson está passando, mais uma vez, por um momento complicado após novos rumores de traição. Ainda que a socialite já tenha deixado claro que prefere deixar de lado tais informações, pois confia no namorado, parece que a repercussão do caso a afetou de forma significativa. Segundo o portal de notícias Hollywood Life, a estrela de Keeping Up With The Kardashians gostaria de ter outro bebê em breve, mas está receosa em ficar grávida do jogador durante outra temporada da NBA.

- Ela não consegue evitar os flashbacks daquilo que passou da última vez que Tristan foi para a estrada com o time. E ela não poderia acompanhá-lo nas viagens por conta da gravidez, relatou uma fonte ao veículo.

Na temporada anterior da NBA, Khloé passou por uma situação extramente desagradável dias antes do nascimento da filha True, fruto de seu relacionamento com Tristan, quando uma câmera de segurança registrou o jogador beijando outra mulher.

- Ela nunca culparia a gravidez, mas a realidade é que as coisas aconteceram e o relacionamento delas se desfez por um tempo. Ela se preocupa em engravidar novamente e como isso afetará seu relacionamento.

Mas isso não quer dizer que o casal não terá mais filhos em breve. Pois, mesmo com os rumores, Khloé permanece confiando no namorado e pretende enfrentar sua insegurança.

- Ela com certeza quer ter mais filhos com Tristan e não vai esperar até que ele esteja farto de sua carreira na NBA para fazer isso acontecer. Então a realidade é que ela terá que enfrentar seus medos eventualmente. Mas, agora, seu planos é esperar um pouco mais antes de engravidar, finalizou a fonte.