Johnny Depp fala pela primeira vez sobre polêmica com a ex, Amber Heard, e nega acusações

03/10/2018 | 10:11



Johnny Depp é capa da edição britânica da GQ e quebrou o silêncio sobre as acusações de agressão, feitas pela ex-esposa, Amber Heard. Em 2015, a atriz foi ao tribunal alegando sofrer violência doméstica do ator há tempos, e conseguiu uma ordem de restrição. No ano seguinte, ela retirou as acusações e entrou em acordo com os advogados de Depp. Ao falar pela primeira vez sobre o caso em entrevista para a revista, o astro desabafou:

- A coisa que me machucou é que estou sendo apresentado como algo que está muito longe do que eu sou realmente, sabe?

O ator ainda relembrou o tempo que era conhecido por agredir paparazzi e comentou que tudo o que fez era para proteger sua família:

- Então houve aquela época em que os paparazzi estavam tentando tirar uma foto de Vanessa [Paradis, ex-esposa do ator] e ela está grávida de Lily-Rose e eu não deixaria eles fazerem um circo. Então eu fiz o que tinha que fazer. Falando em seus filhos - o ator é pai de Lily-Rose Depp, de 19 anos de idade, e John Christopher, de 16 - Johnny disse que sua principal preocupação em relação à polêmica era como a repercussão afetou os dois: - É claro que me importo com o que minha família e meus filhos pensam. Quero dizer, você percebe imediatamente, essencialmente, que o que está sendo feito é o começo do que eles esperam ser seu funeral. E pior que isso, tirar os ganhos futuros dos meus filhos, sabe? Eu faço essa m***a para meus filhos, cara. Como alguém poderia sair com algo assim contra alguém, quando não há verdade nisso tudo? Tenho certeza que não foi fácil para meu filho de 14 anos ir para a escola, você sabe o que quero dizer? Com as pessoas falando: Hey, olhe para esta revista, cara. O seu pai bate em garotas ou algo assim? Por que ele teve que passar por isso? Por que minha filha teve que passar por isso?

Em 2016, Amber acusou Depp de ter atirado um IPhone em seu rosto e tirou selfies com hematomas em sua face. No dia seguinte, a atriz foi clicada em uma festa com uma amiga com o cabelo na frente do rosto, em foto que foi apagada das redes sociais logo depois. O ator também comentou esse caso e negou as acusações: - Ela estava em uma festa no dia seguinte. Seu olho não estava fechado. Ela tinha o cabelo sobre o olho, mas você podia ver que o olho não estava fechado. A vinte e cinco metros de distância dela, como diabos eu vou bater nela? Que, a propósito, é a última coisa que eu teria feito. Eu posso parecer estúpido, mas não sou idiota.