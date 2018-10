Marcos Mion apoia esposa após ela passar por cirurgia que durou oito horas

03/10/2018 | 10:11



Que o Marcos Mion é uma cara bacana e super gente boa, não é novidade para ninguém. Paizão para seus três filhos, ele nunca se cansa de se declarar para os seus pequenos.

Mas agora foi a vez de dar atenção especial a sua esposa, Suzana Gullo, que superou um câncer de mama e precisou fazer uma nova cirurgia, que durou oito horas, como ela mesmo contou em um desabafou feito em seu Instagram, ao aparecer ao lado do marido.

Olha só quem me acompanhou nessa cirurgia de oito horas. Meu amor, é claro, minha mãezinha Nossa Senhora Aparecida (que entra na sala cirúrgica e não sai por nada), e minha mami @belgullo, ou seja, o que mais eu precisava? Além do meu cirurgião plástico Tariki que confio cegamente e não troco por nada!! Sabe aquelas dez pessoas que passam pelas nossas vidas e você tem certeza de que são anjos enviados por Deus? Ele é certamente um deles. Estou ótima, obrigada pelas orações. Foi apenas uma troca de prótese por conta de uma contratura de alto grau. Daqui a poucos dias estou pronta pra minha vida e minha rotina que amo mais que tudo! E vamos que vamos viver essa vida cheia de GRAÇAS. E assim começa esse Outubro ROSA 2018, com bastante conscientização e muitos exames para que todas você se cuidem e se lembrem que diagnóstico precoce é sinônimo de cura heim? #outubrorosa #cancerdemamatemcura.