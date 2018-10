Eliminada do MasterChef Profissionais, Adriana desabafa: - Nunca cozinhei comida japonesa

03/10/2018 | 10:11



A prova eliminatória do MasterChef Profissionais da última terça-feira, dia 2, foi um desafio e tanto para os participantes. Em homenagem aos 110 anos do início da imigração de japoneses no Brasil, eles tiveram que preparar um prato da gastronomia japonesa na prova de eliminação - depois de a prova em grupo ter sido um desafio daqueles com chocolates e ter feito com que a equipe liderada por Rafael ganhasse de lavada da equipe de Willian! Infelizmente, o desafio foi ainda maior para Adriana Avelar, que acabou sendo eliminada do reality. Em entrevista ao Portal da Band, ela comentou a prova:

- Eu nunca cozinhei comida japonesa. Não conheço os ingredientes e não tenho familiaridade. Na hora da apresentação da prova, eu já bambeei. Minha estratégia foi rezar e tentar me inspirar no que estava ali na mesa. Vi o que tinha e tentei criar alguma coisa a partir dali.

Para a competidora, o mais difícil era vencer os outros quatro participantes que disputavam com ela e tinham ótimos pratos.

- Os outros quatro foram muito melhores que o meu. O meu foi o menos pior. Estava gostoso, mas desde o começo eu não estava confortável na prova. Não era minha zona de conforto. Eu tinha pensado em fazer um tempura, mas ele poderia murchar. Quando a Paola veio na minha bancada, ela disse que estava faltando alguma coisa no prato. Eu resolvi fazer a pupunha e ela gostou da ideia, mas não deu. Talvez se eu tivesse feito o tempura, tivesse dado certo. Ou talvez não. Talvez era para ser minha eliminação mesmo.

Mesmo assim, Adriana saiu de cabeça erguida e orgulhosa por chegar ao Top 10 representando a cozinha vegana.

- Eu tenho muito orgulho de estar aqui, de tudo que eu vivi aqui dentro. Foi uma experiência incrível e que eu recomendo para todas as pessoas. Testem-se, testem seus limites, seja numa competição ou em qualquer coisa.

