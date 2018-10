Incêndio de grandes proporções atinge galpão na zona leste de São Paulo

03/10/2018 | 07:44



Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão nesta quarta-feira, 3, no bairro de Chácara Mafalda, distrito de Água Rasa, na zona leste de São Paulo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não há vítimas nesta ocorrência.

Os bombeiros foram acionados às 6h26 e seis viaturas foram encaminhadas ao local. A corporação informou que o fogo se concentrou no mezanino da empresa e não atingiu construções próximas. As autoridades vão investigar quais foram as causas do incêndio.