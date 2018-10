'É preciso dialogar com a Casa Branca', diretor-geral da OMC

03/10/2018 | 07:40



O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, sugere que Brasil e outros governos que estejam no radar da administração de Donald Trump estabeleçam um "diálogo" com a Casa Branca.

Azevêdo afirmou não ter ficado surpreendido com as críticas de Trump contra Brasil e Índia. "A política americana é conhecida. As pessoas sabem exatamente com o que eles estão preocupados", disse o diretor da OMC.

Trump usou o mesmo discurso nos últimos meses para pressionar México e Canadá por um acordo, forçar a OMC a iniciar um processo de reforma e ainda levar parceiros como europeus, coreanos e japoneses a dialogar.

"Eles falam com grande frequência sobre reciprocidade. Um dos pontos comuns que estão sempre na narrativa da administração americana é de que há uma disparidade muito grande nas tarifas que são cobradas e no tratamento que é dado para as empresas de diferentes países. Eles acham que são muito mais liberais, que dão um acesso ao mercado muito maior do que outros países dão e querem reciprocidade", explicou Azevedo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.