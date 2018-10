Inflação ao consumidor da Turquia sobe à máxima em 15 anos em setembro

03/10/2018 | 04:39



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Turquia subiu 24,52% em setembro, na comparação com igual mês do ano passado, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quarta-feira, atingindo a máxima em 15 anos no país. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta menor, de 21,1%. A inflação ainda acelerou, na comparação com a alta de 17,9% registrada em agosto.

Na comparação mensal, o CPI da Turquia subiu 6,3% em setembro ante agosto, também bem acima da projeção de alta de 3,4% dos economistas. Já em agosto em comparação com julho, a alta havia sido de 2,3%.

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) subiu 10,88% em setembro ante agosto e teve alta de 46,15% na comparação anual, mostraram os dados oficiais. Em agosto, a alta anual do PPI estava em 32,13%. No mês, o PPI subiu 10,88% em setembro ante agosto, após avançar 6,6% em agosto ante julho.

O governo turco projetou em setembro inflação de 20,8% neste ano e de 15,9% no próximo. Fonte: Dow Jones Newswires.