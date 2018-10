Tarcísio (PSOL) diz a Paes que todos sabem que ele é o 'nervosinho' da Odebrecht

03/10/2018 | 00:03



O candidato do PSOL ao governo do Estado do Rio, Tarcísio Motta, lembrou há pouco, no debate da TV Globo, que o candidato do DEM, Eduardo Paes, está na lista de políticos com apelidos da construtora Odebrecht. "Todo mundo sabe que você é o nervosinho da Odebrecht", disse Motta para Paes, no terceiro bloco do debate, encerrado há pouco.

A lembrança veio numa tréplica após pergunta sobre as investigações da Operação Lava Jato em que Paes é citado. Segundo o ex-prefeito do Rio, "todo mundo que está na vida publica está sujeito a investigações". "Sou favorável e defensor da Lava Jato, mas compete a quem delatou comprovar", afirmou Paes.

Segundo Motta, um dos delatores da Odebrecht afirmou que Paes recebeu recursos em conta bancária no exterior. "As investigações vão comprovar que não pertence a mim nenhuma conta", afirmou Paes, que procurou olhar para o lado positivo do apelido dado pelos executivos da Odebrecht. "É porque eu não dava intimidade, não era sujeito afeito a conversas", afirmou.