Em debate de SP, França e Skaf se confrontam em terceiro bloco

02/10/2018 | 23:55



O atual governador de São Paulo, Márcio França (PSB), e o candidato Paulo Skaf (MDB) protagonizaram o segundo grande confronto do debate da TV Globo entre postulantes ao Palácio dos Bandeirantes.

No terceiro bloco, de tema livre, França disse que Skaf tem de ter lealdade ao governo de Michel Temer, por ser do mesmo partido. O emedebista evitou defender o presidente, assim como o fez no início do debate.

Skaf, porém, disse que o governo de São Paulo, comandando por França desde abril, não dá "orgulho para ninguém". "Você está há 8 anos no governo, grande parte da responsabilidade dos problemas também é sua", afirmou.