Em debate no Rio, Indio da Costa diz que Márcia Tiburi representa quadrilha

02/10/2018 | 23:37



O candidato do PDS ao governo do Estado do Rio, Indio da Costa, afirmou que a candidata do PT, Márcia Tiburi, representa uma "quadrilha", que roubou o País, durante o debate na TV Globo. O segundo bloco do debate começou com trocas de farpas.

"Márcia, você representa uma quadrilha que roubou o País", disse Indio, quando respondia à candidata do PT sobre contas públicas. Segundo o candidato do PDS, que foi candidato a vice-presidente, pelo DEM, na chapa de José Serra (PSDB) em 2010, o candidato a presidente pelo PT, Fernando Haddad "pertence à quadrilha", que é "comandada da cadeia" pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Não tem essa história de 'Lula livre', é 'Lula preso'", afirmou Índio.

Márcia conquistou direito de resposta e disse que o PT é o partido "mais querido" do País. "Lula foi preso de forma injusta", afirmou a candidata do PT, para quem Haddad foi "o melhor ministro da Educação" que o País já teve.