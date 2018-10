Após longa negociação, Adílson renova contrato com Atlético-MG até o fim de 2020

02/10/2018 | 22:18



A torcida do Atlético-MG teve uma boa notícia nesta terça-feira. Após meses de negociação, o volante Adílson, de 31 anos, renovou seu contrato com o clube até o fim de 2020. O jogador está no clube mineiro desde 2017 e soma 69 jogos e um gol pela equipe mineira.

"Olá, massa atleticana. Quero anunciar aqui que o meu contrato foi renovado até o fim de 2020. Quero agradecer o apoio incondicional da torcida. Quero agradecer o presidente Sette Câmara, Alexandre Gallo, pela confiança, respeito com o meu trabalho. Estamos juntos, rapaziada. Grande abraço", disse o jogador, em vídeo gravado para a TV Galo, o canal do clube no YouTube.

Durante o longo impasse sobre a definição do seu futuro, Adílson chegou a perder a titularidade no meio-campo atleticano, tendo ficado como opção no banco de reservas nas recentes partidas contra Flamengo e Sport.

Com Adílson de contrato renovado e como opção para o técnico Thiago Larghi, o Atlético volta a jogar no sábado, diante da Chapecoense, em Santa Catarina, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Yimmi Chará espera por um jogo disputado.

"Independentemente do que estão vivendo neste momento, de estarem na parte debaixo da tabela, as coisas se definem dentro do campo de jogo. Eles vão querer ganhar, assim como nós, e vai ser uma partida muito aguerrida e travada", disse o atacante colombiano, referindo-se ao fato de a Chapecoense estar na 18ª colocação no Brasileirão, com 28 pontos.

O Atlético-MG é o sexto colocado na classificação do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, com oito de desvantagem dos líderes Palmeiras e Internacional.