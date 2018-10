Petrobras supera Vale e volta a ser empresa mais valiosa do País

02/10/2018 | 21:20



O otimismo dos investidores com o avanço do candidato Jair Bolsonaro (PSL) levou os ativos brasileiros a se valorizarem nesta terça-feira, 2. A pesquisa Ibope/Estado/TV Globo deu impulso sobretudo às ações da Petrobras, que voltou a ocupar o posto de maior empresa de capital aberto do Brasil, segundo a Economática.

Mesmo com petróleo em queda, as ações da estatal subiram 8,67%, a R$ 22,82, no caso das preferenciais, e 6,74%, a R$ 25,81, para as ordinárias.

Com a forte valorização, a Petrobras chegou a R$ 319,928 bilhões em valor de mercado, superando Vale (R$ 318,083 bi), Ambev (R$ 286,881 bi) e Itaú (R$ 271,656 bi).

O Ibovespa, índice que reúne as principais ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o dia em alta de 3,80%, aos 81.612,28 pontos.

Esse não é o maior valor de mercado alcançado pela empresa de petróleo neste ano. Em maio, a companhia chegou a valer R$ 388,845 bilhões.