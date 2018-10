São Bernardo vai atrás dos pontos perdidos na estreia

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



03/10/2018 | 07:00



O São Bernardo vai buscar contra o Olímpia, às 20h de hoje, no Interior, os pontos perdidos na primeira rodada da segunda fase da Copa Paulista, quando foi superado, em casa, por 2 a 0 pela Ferroviária. Vice-líder do Grupo 1 na primeira fase – seis vitórias, três empates e uma derrota –, o Galo Azul iniciou esta etapa com empate por 1 a 1 com o Juventus, na Capital.



Sabendo da responsabilidade do Tigre, o volante Willian, 21 anos, destacou como será a postura. “Vamos para Olímpia com muita vontade. Procurando a vitória. Fizemos bons treinos e estamos prontos para esse grande jogo”, garantiu. “Eles vão atuar em casa e procurarão o gol desde o início. Precisamos ter atenção a todo momento e saber aproveitar quando estivermos com a bola. Os dois times querem vencer. Acredito que será um bom jogo”, projetou Willian.



Para a partida, o técnico Wilson Júnior não deve ter problema para repetir a escalação da estreia.