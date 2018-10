Santo André desafia Mirassol na busca pela primeira vitória

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



03/10/2018 | 07:00



O Santo André cortou o Estado e viajou mais de 470 quilômetros para cumprir seu segundo compromisso na segunda fase da Copa Paulista. Depois de perder em casa para o Red Bull, por 2 a 0, domingo, no Bruno Daniel, o time desafia o Mirassol, a partir das 20h de hoje, no Estádio José Maria de Campos Maia, no Interior.



O local, aliás, traz ótimas recordações aos torcedores andreenses. Foi lá que o Ramalhão conquistou seu último título, a Série A-2 do Campeonato Paulista de 2016. Hoje, no entanto, a realidade dos clubes é bem diferente. O Santo André não está mais na elite – caiu nesta temporada – e na Copa Paulista faz campanha inferior a do rival, que sobreviveu entre os grandes no Estadual.



Enquanto o Santo André terminou em terceiro do Grupo 3 – seis vitórias, três empates e três derrotas –, o Mirassol liderou sua chave, com seis triunfos, três igualdades e um revés. O time do Interior ainda pode se orgulhar de ter a melhor defesa da competição ao lado do São Caetano, com quatro gols sofridos. Na estreia, venceu o Audax, por 1 a 0, em Osasco.



Mesmo diante de cenário nada favorável, o goleiro Júlio Silva acredita que o Santo André tem amplas condições de surpreender o Mirassol, mas o time se contenta em pontuar. “Trabalhamos sempre pela vitória, mas se acontecer o empate vai ser um ótimo resultado por estarmos na casa do adversário. Mais importante é somar pontos para não distanciar muito”, comentou o goleiro, que sofreu oito gols em 13 jogos até agora. “Precisamos ter calma. Serão cinco jogos ainda e buscaremos os pontos que perdemos em casa lá em Mirassol”, acrescentou.

Para o jogo, o técnico José Carlos Palhavam conta com os retornos do zagueiro Héliton e do meia Emerson Silva.